Business news: Brasile, produzione industriale in calo dello 0,7 su mese a settembre

- La produzione industriale in Brasile è calata a settembre dello 0,7 per cento su mese. Su anno il dato registra un'espansione dello 0,4 per cento. Lo riferisce l'Istituto brasiliano di statistica (Ibge), evidenziando che nei primi nove mesi dell'anno l'industria segna un calo dell'1,1 per cento, mentre negli ultimi 12 mesi fino a settembre segna un calo del 2,3 per cento. La media mobile trimestrale (luglio, agosto, settembre) ha avuto una variazione negativa dello 0,3 per cento. La performance dell'industria resta dell'2,4 per cento al di sotto del valore pre-pandemia (febbraio 2020), e il 18,7 per cento al di sotto del massimo storico raggiunto a maggio del 2011. Dei 26 settori industriali oggetto di analisi, 21 hanno mostrato un calo della produzione. (Res)