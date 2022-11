Business news: Colombia, Ecopetrol raddoppia utile netto nel terzo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera statale colombiana Ecopetrol ha registrato un utile netto nel terzo trimestre pari a 9,51 mila miliardi di pesos (circa 1,90 miliardi di dollari), in aumento del 150 per cento rispetto all'anno precedente. Lo rende noto l’azienda citando l’aumento dei prezzi e della domanda. La produzione nel terzo trimestre del 2022 è tornata ai livelli pre-pandemia, con un aumento del 5,4 per cento nel terzo trimestre dell'anno a una media di 720.400 barili di petrolio equivalente al giorno, rispetto ai 683.600 del trimestre di un anno fa. La produzione nei primi nove mesi dell'anno è stata in media di 705.900 barili di petrolio equivalente al giorno, in crescita del 4,8 per cento rispetto ai primi nove mesi del 2021. (Res)