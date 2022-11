Business news: Brasile, Lula critica tetto alla spesa pubblica, "persone costrette a soffrire per garantire stabilità fiscale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente eletto del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha criticato oggi la regola che impone il tetto alla spesa pubblica e le politiche di austerità. "Le persone comuni sono costrette a soffrire per garantire la stabilità fiscale del Paese. Perché tutti dicono continuamente che è necessario contenere le spese, aumentare il surplus e che si deve tenere un tetto alla spesa pubblica. Perché non possiamo stabilire un nuovo paradigma", ha detto Lula nel corso di un incontro presso il quartier generale del governo di transizione a Brasilia, aggiungendo che "alcune cose considerate come spese saranno d'ora in poi considerate investimenti". "Non è possibile tagliare i fondi alle farmacie popolari in nome della regola del tetto alla spesa pubblica". (Res)