Giappone-Cina: Kishida accusa Pechino di violare sovranità giapponese nel Mar Cinese Orientale

- Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, ha criticato la Cina ieri, nel corso del Vertice dell'Asia Orientale (Eas) a Phnm Penh, accusando Pechino di violare la sovranità giapponese nel Mar Cinese Orientale. Durante il summit, che si è tenuto nell'ambito degli annuali vertici dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) in Cambogia, Kishida ha affermato che le violazioni della sovranità giapponese da parte della Cina "sono proseguite e si sono intensificate nel Mar Cinese Orientale", come riferito tramite una nota dal ministero degli Esteri giapponese. Il primo ministro è parso riferirsi anzitutto alle ripetute incursioni di navi cinesi al largo dell'atollo delle Senkaku (Diaoyu in cinese), controllate dal Giappone e rivendicate dalla Cina. (segue) (Git)