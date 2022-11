Economia: ad JpMorgan a "Nikkei", mondo diretto verso una "tempesta" economica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Commentando i drastici aumenti dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve (Fed) statunitense - l'ultimo, dello 0,75 per cento, decretato lo scorso ottobre - Dimon ha dichiarato che "le banche centrali si sono mosse troppo tardi", dopo aver trattato l'inflazione come un fenomeno temporaneo. Secondo l'ad di JpMorgan, è probabile che entro la fine dell'anno la Fed porti i tassi di riferimento verso il 5 per cento, e per allora, "si spera che l'inflazione sia calata". Esistono però altri fattori che potrebbero spingere la Fed a proseguire gli aumenti dei tassi, con ulteriori effetti depressivi sull'economia Usa e globale: "C'è abbondanza di lavoro. I salari aumentano. Di solito quello che accade è che il tasso di disoccupazione aumenta un po', e il lavoro non è abbondante quanto prima, e questo riduce l'inflazione. Ora, però, non siamo ancora a quel punto". (segue) (Git)