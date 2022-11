Corea del Sud: presidente Yoon in Indonesia per il vertice G20

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, è arrivato a Bali, in Indonesia, per una visita di tre giorni in occasione vertice del G20. Yoon è giunto in Indonesia direttamente dalla Cambogia, dove ha partecipato agli annuali summit dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) e agli eventi correlati. A Phnom Penh Yoon ha tenuto colloqui con i leader di Stati Uniti, Giappone, Cambogia, Thailandia e Filippine. Oggi Yoon prenderà parte alla tavola rotonda imprenditoriale Corea del Sud-Indonesia e a un summit del "B20", che coinvolge rappresentanti dei settori imprenditoriali dei Paesi del G20. Domani il presidente parteciperà al summit G20 vero e proprio, durante il quale terrà interventi in merito all'alimentazione, l'energia, la sicurezza e la salute. (Git)