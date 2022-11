Ucraina: Usa sanzionano responsabili della fornitura di tecnologie militari alla Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti imporranno nuove sanzioni a una rete transnazionale di individui e aziende responsabili di fornire tecnologie militari utilizzate dalla Russia nell'ambito del conflitto militare in Ucraina. Lo ha annunciato la segretaria del Tesoro Usa, Janet Yellen, nel corso di una conferenza stampa a Bali, dove si trova in occasione del vertice annuale del G20. La segretaria ha anticipato che le sanzioni interesseranno 14 individui e 28 entità, inclusi "facilitatori finanziari". Yellen ha definito le nuove misure parte "del nostro sforzo più ampio per minare lo sforzo bellico della Russia e negarle gli equipaggiamenti di cui necessita attraverso sanzioni e controlli delle esportazioni".(Was)