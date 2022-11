Usa: Oregon, Repubblicani vincono voto importante per gli equilibri alla Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La candidata repubblicana Lori Chavez-DeRemer ha vinto l'elezione per il quinto distretto congressuale dell'Oregon, che si è tenuta nel contesto delle elezioni di medio termine dello scorso 8 novembre. Secondo le proiezioni, Chavez-DeRemer ha sconfitto l'avversaria democratica Jamie McLeod-Skinner, diventando la prima deputata latinoamericana eletta in quello Stato Usa. La vittoria avvicina di un passo i Repubblicani alla conquista di una sparuta maggioranza alla Camera dei rappresentanti, e segna una sconfitta per l'ala progressista del Partito democratico: McLeod-Skinner aveva infatti battuto alle primarie del suo partito il moderato Kurt Schrader, che era sostenuto dal presidente Joe Biden. Il quinto distretto congressuale dell'Oregon era controllato dai Democratici sin dal 1997. (Was)