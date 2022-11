Business news: Venezuela, livello di povertà in calo per la prima volta da sette anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il livello di povertà in Venezuela è sceso per la prima volta in sette anni. È quanto si legge nell’Indagine nazionale sulle condizioni di vita (Encovi) realizzata dall’Università cattolica Andrés Bello (Ucab). Secondo lo studio il livello di povertà “multidimensionale” si è ridotto di 15 punti percentuali rispetto al 2021 passando dal 65,2 per cento al 50,5 per cento. Ciò significa, si legge nell'indagine, che il 50 per cento delle famiglie venezuelane non sono povere. Se da un lato si riduce la povertà, dall’altro aumenta la diseguaglianza sociale. Secondo lo studio l'indice Gini, che misura la diseguaglianza nella distribuzione delle entrate, è passato da 0,567 nel 2021 a 0,603 nel 2022, in costante aumento dal 2014. Lo studio, condotto a partire dal 2014, ha interpellato circa 2.300 famiglie nel Paese tra luglio e agosto di quest’anno. (Res)