Business news: Brasile, Lula su crollo borsa dopo presentazione agenda economica, "mercati preoccupati senza motivo"

- I mercati si preoccupano senza motivo per l'agenda di politica economica del governo del Brasile. Lo ha detto il presidente eletto Luiz Inacio Lula da Silva commentando il crollo in borsa e l'apprezzamento del dollaro sul real avvenuti dopo l'annuncio da parte del governo di un aumento della spesa pubblica. "Il mercato si preoccupa senza motivo. Non ho mai visto un mercato finanziario così sensibile come il nostro", ha detto Lula parlando in conferenza stampa. "È singolare che questo mercato non sia mai stato così nervoso nei quattro anni di Bolsonaro", ha aggiunto. (Res)