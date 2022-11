Migranti: Fratoianni (Si), surreale crociata ministri contro Ong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È davvero surreale che ci siano una moltitudine di ministri, da Salvini a Piantedosi ora anche Tajani, scatenati contro quelle Ong che proprio perchè salvano vite dovrebbero essere ringraziate come ricorda oggi l'ambasciatore tedesco in Italia. Peraltro la loro è un'ossessione senza senso, dato che con le navi Ong sbarcano in Italia il 16/20 per cento dei naufraghi complessivi." Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza verdi sinistra. "Ma Salvini, Piantedosi e Tajani con la loro crociata contro le Ong - prosegue Fratoianni - non si rendono conto di essere gli alfieri della disumanità, di coprirsi di ridicolo e di coprire di ridicolo l'Italia in Europa?".Per il parlamentare "dovrebbero ricordarsi di avere giurato sulla Costituzione della Repubblica italiana non sono i ministri del governo Orban. Forse". (Rin)