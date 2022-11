Governo: Conte, Meloni faceva opposizione a Draghi ma legge Bilancio in continuità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, “voleva fare la manovra in continuità con Draghi perché gli ha fatto opposizione per due anni?”. Così il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, nel corso della registrazione della puntata di “Zona bianca” che andrà in onda questa sera su Rete4. In realtà, anche sul superbonus, Giorgia Meloni “ha fatto molto peggio di Draghi” perché “ha depotenziato la misura”, ha concluso Conte. (Rin)