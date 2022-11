© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNEL’assessore allo sport Martina Riva prende parte alla cerimonia di consegna delle Benemerenze sportive Coni Milano Città Metropolitana.Arena civica, sala Appiani, (ore 18)REGIONEIl presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, insieme al vicepresidente Fabrizio Sala e agli assessori regionali Claudia Maria Terzi (infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile), Stefano Bolognini (sviluppo Città metropolitana), Romano La Russa (sicurezza) e al sottosegretario regionale, Marco Alparone, partecipano all'inaugurazione del completamento della Tangenziale Nord Milano A52 (Rho-Monza). Intervengono, tra gli altri, anche il presidente del Senato Ignazio La Russa e il ministro alle Infrastrutture, Matteo Salvini.Campo base del cantiere, via N. Sauro, 12 Paderno Dugnano (ore 10)Inaugurazione del Centro Insparya di Milano. Intervengono: Emanuele Monti, Presidente commissione politiche sociali e salute di Regione Lombardia; Gianmarco Senna, Presidente IV Commissione “Attività produttive istruzione formazione e occupazione” di Regione Lombardia; Diana De Marchi, Consigliera delegata al lavoro e politiche sociali della città Metropolitana di Milano; Fabio Miraglino, Country Manager del gruppo Insparya per l’Italia; Carlos Portinha, Chief cinical officer del Gruppo Insparya; Paulo Ramos, ceo del Gruppo Insparya e Cristiano Ronaldo, co-fondatore;Centro Insparya, via Fernanda Wittgens, 2 (Ore 11.:15)"Fragile": l'inaugurazione della mostra antologica di Sara FortePalazzo Pirelli, spazio Eventi via Fabio Filzi, 22 (ore 16)VARIE“Milano Life Sciences Forum 2022” promosso da Assolombarda, durante il quale viene illustrata la ricerca “La rilevanza della Filiera Life Sciences in Lombardia e in Italia”, con i principali dati legati al comparto delle scienze della vita. All’incontro, oltre al presidente di Assolombarda, Alessandro Spada, al vicepresidente Sergio Dompé e al presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervengono, tra gli altri Massimiliano Boggetti, presidente Confindustria dispositivi medici e presidente Cluster Alisei; Fabrizio Greco, presidente Federchimica Assobiotec; Giovanni Leonardi, segretario generale del ministero della salute; Lorenzo Wittum, vicepresidente Farmindustria; Stefano Cantù, global head of advisory strategy and planning healthware Group; Gabriele Pelissero, presidente Cluster lombardo scienze della vita), Gianfelice Rocca, special advisor Life Sciences Confindustria; e Gianmario Verona, presidente Human Technopole.Assolombarda, via Pantano 9 (ore 10)Inaugurazione nuovi laboratori del Politecnico di Milano per la progettazione di materiali avanzati e sostenibiliPolitecnico di Milano, Campus Leonardo - Sala Natta, Edificio 6 Piazza Leonardo da Vinci, 32 (ore 10:30)"Da Datapolis a Sharing City": conoscenza e condivisione per la crescita economica e sociale organizzato da Confcommercio Lombardia e Assintel per la Milano Digital WeekConfcommercio Milano, sala Turismo, corso Venezia, 47, (ore 11)Presentazione dell'evento benefico a sostegno degli adolescenti ospiti della Casa S. Antonio “Vola alto. Mille sciarpe per il Bernascone”. Sono presenti l'assessore ai servizi sociali Roberto Molinari e i referenti di Varese in magliaPalazzo Estense, Sala Matrimoni, via Luigi Sacco, 5 Varese (ore 11)Conferenza stampa "progetto Pianeta 30" con Hines e il MUBA per raccontare i 17 goals dell’Agenda 2030 dell’ONU, illustrati in un progetto editoriale per le scuole e una mostra interattiva presso la sede di Muba. Intervengono: Anna Scavuzzo, Vicesindaco e assessore all’Istruzione del Comune di Milano; Cinzia Cattoni, Presidente Fondazione MUBA; Mario Abbadessa, senior managing director & country head di Hines Italy; con la partecipazione di Enrico Bertolino.Muba, Rotonda della Besana (ore 11:30)Siccità, in Fiera a Codogno summit sul clima padano. Con Alessandro Rota, Presidente della Coldiretti interprovinciale, intervengono, tra gli altri: Pietro Foroni, assessore al territorio e alla protezione civile di Regione Lombardia oltre che presidente del Comitato di indirizzo di AIPO, l’Agenzia interregionale per il Po; il meteorologo Andrea Giuliacci; Daniele Masseroni, docente presso l’Università Statale di Milano ed esperto di gestione e pianificazione delle risorse idriche a uso irriguo. Porteranno i saluti iniziali il Sindaco di Codogno Francesco Passerini e la Consigliera regionale Patrizia Baffi.Viale Medaglie d’Oro, 1 Codogno (Lo) (ore 14:30)(Rem)