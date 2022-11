Grecia: portavoce governo, indagine su intercettazioni condotta con serietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indagine sullo spionaggio istituzionale in Grecia è già stata avviata dalla magistratura con il supporto delle autorità pubbliche. Parallelamente, l'esecutivo di Atene sta preparando iniziative legislative per affrontare radicalmente la questione, come ha affermato il portavoce del governo ellenico Yiannis Economou in un'intervista al quotidiano domenicale "Documento" sulle intercettazioni telefoniche di politici e altre persone. Economou ha anche aggiunto che il fornire all'opinione pubblica "una pletora di articoli basati su affermazioni infondate e narrazioni fantasiose senza un'unica prova sostanziale" crea "oscurità invece di far luce sul caso". "Il governo sta affrontando il caso con assoluta serietà affinché la verità venga fuori, per garantire la normalità e tutelare gli interessi nazionali", ha affermato il portavoce del governo. (Gra)