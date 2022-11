Decreto Aiuti quater: De Poli (Udc), governo inserisca risorse contro caro energia per Comuni e ospedali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I Comuni, così come le strutture ospedaliere, stanno fronteggiando una crisi energetica senza precedenti. Al Governo chiederemo di inserire, nel decreto Aiuti quater, le risorse necessarie affinché il caro energia non impatti negativamente sulla vita dei cittadini in termini di servizi”. Lo afferma il senatore Udc Antonio De Poli che annuncia un’interrogazione parlamentare indirizzata al ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti: “Siamo convinti che siano indispensabili risposte adeguate dall’Esecutivo. Sono battaglie che vanno condotte per il bene dei territori, al di là delle appartenenze e dei colori politici”. (Rin)