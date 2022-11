Usa-Giappone: incontro Biden-Kishida, da Washington “impegno ferreo” per difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha incontrato oggi il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, a Phnom Penh, in Cambogia, e gli ha confermato “l’impegno ferreo” degli Usa a difesa dalle minacce della Corea del Nord, dopo i recenti test di missili balistici da parte di Pyongyang. Lo riferisce una nota della Casa Bianca. I due leader, oltre a condannare gli “atti provocatori” nordcoreani, hanno ribadito la loro determinazione a mantenere la pace e la stabilità attraverso lo Stretto di Taiwan e a continuare a imporre costi alla Russia per la sua guerra non provocata contro l’Ucraina. I due leader hanno deciso di rafforzare e modernizzare ulteriormente l’alleanza Usa-Giappone per affrontare le minacce a un Indo-Pacifico libero e aperto e di far avanzare la Cornice economica dell’Indo-Pacifico (Ipef). Biden ha apprezzato la determinazione di Kishida ad aumentare sostanzialmente gli investimenti difesa e la voce del premier giapponese contro le armi nucleari, dicendosi ansioso di recarsi in visita a Hiroshima, a maggio per il vertice dei leader del G7.(Was)