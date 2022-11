Usa-Corea del Sud: Biden incontra Yoon, focus su “azioni destabilizzanti” di Pyongyang

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha incontrato oggi l’omologo della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, a Phnom Penh, in Cambogia. Al centro del colloquio “le azioni destabilizzanti e minacciose” della Corea del Nord. Lo riferisce una nota della Casa Bianca. Biden ha riaffermato l’impegno di “deterrenza estesa” degli Stati Uniti nei confronti della Corea del Sud, utilizzando l’intera gamma delle capacità di difesa, nucleari, convenzionali e missilistiche. Biden ha accolto con favore l’annuncio di Yoon di una nuova strategia per l’Indo-Pacifico. Tra gli altri temi la guerra in Ucraina e la crisi climatica.(Was)