Slovenia: Pirc Musar vince elezioni presidenziali

- Natasa Pirc Musar si avvia a diventare la prima presidente donna della storia della Slovenia. Con oltre il 92 per cento dei voti scrutinati, Pirc Musar è in netto vantaggio sullo sfidante Anze Logar. Pirc Musar ha una percentuale di consensi vicina al 54 per cento, contro il 46,3 circa di Logar. Pirc Musar, candidata indipendente centrista, ha quindi superato l'esponente del Partito democratico sloveno (Sds), che al primo turno aveva raccolto il 34 per cento dei voti, contro il 27 della futura presidente. (Seb)