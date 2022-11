Business news: Brasile, vendite al dettaglio aumentano dell'1,1 per cento su mese a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il volume d'affari delle vendite al dettaglio in Brasile è cresciuto dell'1,1 per cento a settembre rispetto al mese di agosto. Lo riferisce l'Istituto nazionale statistica (Ibge), sottolineando che su anno il volume d'affari mostra un'espansione del 3,2 per cento. Si tratta del primo mese in crescita dopo tre flessioni mensili consecutive. Nei primi nove mesi dell'anno le vendite al dettaglio crescono lo 0,8 per cento, mentre negli ultimi 12 mesi fino ad agosto le vendite mostrano un calo dello 0,7 per cento. (Res)