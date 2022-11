Rifiuti: Radicali, referendum su termovalorizzatore a Roma unica strada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'idea di rimettere al dibattito democratico e al voto dei cittadini le scelte strutturali per risolvere l'emergenza dei rifiuti a Roma "è l'unica strada per uscire dal gioco dei posizionamenti e delle strumentalizzazioni: strada che se fosse stata già intrapresa da maggio, cioè da quando l'avevamo avanzata dopo l'annuncio del sindaco Gualtieri e prima della crisi di governo, avrebbe forse potuto scongiurare il precipitare della situazione nel modo che stiamo vedendo". Lo dichiarano in una nota Massimiliano Iervolino, segretario di Radicali Italiani e Alessandro Capriccioli, consigliere regionale di +Europa Radicali. "Ci fa piacere, dunque, che anche Paolo Cento oggi inviti alla consultazione referendaria: noi, come sei mesi fa, riteniamo che si tratti di un passaggio coraggioso quanto indispensabile. È nei poteri del sindaco Gualtieri metterlo in campo, portando al voto con un quesito consultivo il suo progetto complessivo di intervento, così da rendere finalmente possibile una discussione che coinvolga l'intera cittadinanza", concludono. (Com)