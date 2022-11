Regno Unito-Francia: ministri Interno sigleranno domani nuovo accordo su controllo immigrazione nella Manica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell'Interno britannica Suella Braverman si recherà domani a Parigi per siglare una dichiarazione congiunta con le autorità francesi per coordinare e intensificare gli sforzi rivolti a fermare gli attraversamenti illegali sulla Manica. Braverman firmerà un accordo con il ministro dell'Interno francese Gerald Darmanin. Una fonte del quotidiano "Financial Times" ha reso noto che nell'accordo concordato è previsto un aumento della quota che Londra pagherà a Parigi per le attività di pattugliamento e controllo delle coste, oltre a un partenariato rafforzato tra le unità di controllo di frontiera dei due Paesi.(Rel)