Argentina: Fernandez partito per Indonesia per G20, in agenda bilaterale con Xi

- Il presidente dell’Argentina, Alberto Fernandez, è partito per l’Indonesia, per partecipare al vertice del G20 a Bali, il 15 e 16 novembre. Lo riferisce l’agenzia di stampa argentina “Telam”, sottolineando che il capo di Stato avrà un’agenda fitta di impegni. Domani sera sarà tra gli ospiti di una cena organizzata dal presidente della Francia, Emmanuel Macron. Martedì 15 prenderà parte ai lavori del summit con due interventi: uno la mattina nella sessione sulla sicurezza alimentare ed energetica e uno il pomeriggio in quella dedicata alla salute. Nella stessa giornata Fernandez parteciperà a una riunione di capi di Stato sul tema degli investimenti nelle infrastrutture organizzata dall’omologo degli Stati Uniti, Joseph Biden, e a seguire avrà un colloquio bilaterale con l’omologo della Cina, Xi Jinping. Mercoledì 16, oltre alla partecipazione alla sessione sulla trasformazione digitale, è in programma un colloquio con la direttrice operativa del Fondo monetario internazionale (Fmi), Kristalina Georgieva, cui dovrebbero aggiungersi altri tre incontri bilaterali.(Abu)