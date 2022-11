Business news: Venezuela, inflazione al 14,5 per cento nel mese di ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inflazione in Venezuela ha raggiunto il 14,5 per cento nel mese di ottobre, rispetto all’11,5 per cento del mese di settembre. Lo rende noto l’Osservatorio venezuelano delle Finanze (Ovf). Rispetto allo stesso mese dello scorso anno l’inflazione raggiunge il 173 per cento, mentre nel periodo tra gennaio e ottobre l’inflazione si assesta al 142,6 per cento. Le voci che hanno registrato i maggiori aumenti di prezzo sono state servizi con il 19,7 per cento, comunicazioni con il 17,2 per cento, alimenti e bevande analcoliche con il 12,5 per cento, attività ricreative con il 10,2 per cento e trasporti con l’8,2 per cento. Secondo l’Ovf il tasso di cambio tra settembre e ottobre ha visto una perdita di valore del 4,7 per cento; valore che scende dell’8,9 per cento nel mercato parallelo. (Res)