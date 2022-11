Business news: Cile, inflazione al +12,8 per cento a ottobre, in calo sul mese di settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione in Cile ha segnato a ottobre un +12,8 per cento su anno. Lo rivelano i dati dell'Istituto nazionale di statistica (Ine). La variazione dall'inizio dell'anno è stata del +11,4 per cento mentre il dato su mese è stato del +0,5 per cento, in netto calo rispetto alla variazione del +0,9 per cento rilevata a settembre e inferiore anche alle proiezioni del mercato, che stimavano un +0,9 per cento anche per il decimo mese dell'anno. Secondo il rilevamento dell'Ine otto delle 12 voci del paniere hanno mostrato ad ottobre segno positivo. Tra le voci che hanno presentato i maggiori incrementi ci sono quelle relative ad alimenti e bevande non alcoliche (+0,8 per cento) e trasporti (+0,8 per cento). Tra le voci del paniere con segno negativo spicca invece quella relativa ai prodotti per la casa (-1,5 per cento). (Res)