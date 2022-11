Colombia-Venezuela: Petro, normalizzazione rapporti richiede tempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra la Colombia e il Venezuela “non ci sono accordi segreti” e la questione del confine sta procedendo “lentamente”. Lo ha affermato il presidente colombiano, Gustavo Petro, in un’intervista rilasciata al quotidiano spagnolo “El Pais”, ammettendo che il processo avanza più lentamente di quanto si aspettasse. “Ci vuole molto tempo per avere la normalità tra i Paesi”, ha riconosciuto il leader di Bogotà. Negli anni in cui non c’erano relazioni “si è creato un potere mafioso sul commercio” e ora “dobbiamo scontrarci con questo tipo di struttura criminale” ed è più facile coordinandosi, ha spiegato. Petro ha osservato anche che è in atto un cambiamento in America Latina: “è il trionfo dei grandi fronti democratici, è la sinistra contro il fascismo”. Ha poi aggiunto che la difesa della democrazia liberale è importante perché il suo rifiuto “porta a dittature e autoritarismo”. Il presidente della Colombia ha “l’impressione” che si possano tenere elezioni in Venezuela nel 2024 e ritiene che possano essere libere con un “accordo di garanzia per chi perde, chiunque sia”, ed eventualmente con un’amnistia. Infine, Petro, rispondendo a una domanda sulla “pressione” degli Stati Uniti, ha ammesso che il riavvicinamento al Venezuela è ostacolato dal timore del suo stesso governo e delle aziende di esporsi a sanzioni. (Spm)