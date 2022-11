Colombia: Petro, squadra per negoziato con Eln è stata definita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Esercito di liberazione nazionale (Eln), l’organizzazione della guerriglia colombiana, sta formando la sua squadra negoziale e il governo ha già “definito” la sua. Lo ha affermato il presidente della Colombia, Gustavo Petro, in un’intervista rilasciata al quotidiano spagnolo “El Pais”, rispondendo a una domanda sullo stato della trattativa di pace. Petro, tuttavia, ha detto di non voler ancora rendere pubblici i nomi dei negoziatori. Quanto alla possibile mediazione della Spagna, il leader di Bogotà ha dichiarato che in questo momento Madrid “non ha alcun ruolo”. “La Spagna ha fatto inserire l’Eln nella lista dei terroristi dell’Unione europea e questo rende tutto difficile”, ha spiegato.(Spm)