Regno Unito: ministero Interno era consapevole di potenziale aumento suicidi tra rifugiati dopo accordo con Ruanda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Interno britannico era stato avvertito che la politica di rimpatri in Ruanda avrebbe aumentato il numero di tentativi di suicidio tra i richiedenti di asilo. Questo quanto emerge da un documento interno al dicastero, risalente a un confronto tra i funzionari dell'Home Office e i gestori di alloggi per i richiedenti asilo sulla reazione dei rifugiati alla notizia dell'accordo tra Regno Unito e Ruanda. Come riferisce il quotidiano "The Guardian", gli appaltatori delle strutture di alloggio avevano riferito di un numero crescente di richiedenti asilo che minacciavano di farsi del male, oltre a persone che erano fuggite dai centri di accoglienza. La deputata laborista Helena Kennedy ha definito "senza cuore" la politica del dicastero dell'Interno, accusando i funzionari di aver perseguito con tale politica nonostante fossero a conoscenza dei danni che stavano causando ai rifugiati. (Rel)