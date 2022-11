Turchia: Craxi (FI), solidarietà a Istanbul, fermare il passo alla barbarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova è un punto di riferimento per istituzioni pubbliche e private, imprese e professionisti, cittadini che cercano informazione completa e dimensione glocal" Stefania Craxi

Vicepresidente della Commissione Affari Esteri del Senato

18 ottobre 2021

- "Esprimo solidarietà e vicinanza al governo e al popolo turco per il vile attentato che ha colpito oggi la città di Istanbul, unitamente al cordoglio per le vittime innocenti". Lo afferma in una nota Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia e presidente della commissione Affari esteri e difesa a palazzo Madama. Il mondo, e la Turchia in primis, "hanno già vissuto in questi anni l'incubo di un terrore che si insinua nella quotidianità, che pretende di condizionarci la vita, tenendoci in ostaggio con la paura. La risposta - aggiunge la presidente Craxi - dovrà essere ferma e decisa, occorrerà irrobustire gli argini della cooperazione internazionale, mettere in campo rinnovate strategie di prevenzione e repressione. Solo così fermeremo il passo alla barbarie".(Rin)