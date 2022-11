Slovenia: secondo turno presidenziali, affluenza al 36,7 per cento alle ore 16.00

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’affluenza al secondo turno delle elezioni presidenziali in Slovenia è stata del 36,7 per cento alle ore 16.00. Si tratta del risultato peggiore registrato finora al ballottaggio dal 2002 a questa parte. Nel 2017 a votare allo stesso orario si era recato il 42,1 per cento degli elettori, un dato comunque molto inferiore al 58,5 per cento del 2007 e soprattutto al 65,2 per cento del 2002. I seggi chiuderanno alle 19.00.(Seb)