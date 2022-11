Rai: azienda chiede scusa, inaccettabile comportamento Montesano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto accaduto ieri sera nel corso della trasmissione “Ballando con le stelle”, in onda su Rai1, “e’ inaccettabile. Resta inammissibile che un concorrente di un programma televisivo del servizio pubblico indossi una maglietta con un motto e un simbolo che rievocano una delle pagine più’ buie della nostra storia”. E’ quanto precisa in una nota la Rai in merito al concorrente della trasmissione, Enrico Montesano, che ha indossato una maglietta con riferimenti al periodo fascista. “Chiediamo scusa a tutti i telespettatori e, in particolare, a coloro che hanno pagato e sofferto in prima persona a causa del nazifascismo a cui proprio quella simbologia fa riferimento. E’ decisione, dunque, della Rai interrompere la partecipazione di Enrico Montesano alla trasmissione del sabato sera ‘Ballando con le stelle’”, conclude la nota della Rai. (Rin)