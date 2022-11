Ucraina: “Wsj”, Usa hanno raccomandato richieste e priorità realistiche per negoziati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alti funzionari statunitensi hanno iniziato a spingere Kiev a pensare a colloqui di pace con la Russia nel caso in cui l’inverno interrompesse i successi militari ucraini dopo la riconquista di Kherson. Lo riferisce il “Wall Street Journal”. Secondo il quotidiano, il messaggio è stato trasmesso al presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, il 4 novembre da Jake Sullivan, consigliere per la Sicurezza nazionale degli Stati Uniti. “Due diplomatici europei informati sulle discussioni hanno affermato che Sullivan ha raccomandato alla squadra di Zelensky di iniziare a pensare alle sue richieste e priorità realistiche per i negoziati, inclusa una riconsiderazione dell’obiettivo dichiarato dell’Ucraina di riconquistare la Crimea”, riferisce la testata. (segue) (Was)