- Non ci sono cittadini romeni tra le vittime del presunto attentato di oggi a Istanbul. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri di Bucarest. Al contempo, secondo le autorità romene, non sono pervenute richieste di assistenza consolare in relazione all'esplosione. Il centro della metropoli turca è stato oggetto nel pomeriggio di un'esplosione, che ha ucciso almeno 6 persone e ferite oltre 50. (Rob)