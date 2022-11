Rifiuti: Ama, a Roma raccolte 180 tonnellate di ingombranti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il tuo quartiere non è una discarica" tornerà domenica 11 dicembre nei municipi pari per l'ultimo appuntamento del 2022. Nel raccomandare ai cittadini di conferire sempre correttamente tutte le tipologie di rifiuto, Ama ricorda che sono a disposizione altri due canali, gratuiti e facilmente accessibili, per disfarsi dei rifiuti ingombranti, elettrici, elettronici e particolari. Gli utenti possono infatti utilizzare i Centri di Raccolta aperti tutti i giorni, domenica compresa, e dislocati in più aree della città, oppure ricorrere al servizio di ritiro a domicilio, gratuito per i materiali fino a 2 metri cubi di volume, prenotabile al "ChiamaRoma" 060606 o compilando il modulo on-line sul sito web di Ama. Tutte le informazioni sono reperibili sul sito di Ama o contattando il numero verde dell'azienda: 800 867 035. (Com)