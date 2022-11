Giappone-Corea del Sud: Kishida e Yoon concordano di risolvere “questioni pendenti”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, e il presidente della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, si sono incontrati oggi a Phnom Penh, in Cambogia, a margine dei vertici dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean), un colloquio durato circa 45 minuti in cui hanno parlato di questioni bilaterali e convenuto di continuare a comunicare. In particolare, i due leader hanno concordato che “lavoreranno per risolvere rapidamente le questioni pendenti”, ovvero le dispute storiche risalenti al periodo del dominio coloniale giapponese nella Penisola coreana (1910-45). Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri di Tokyo. È stato accolto con favore l’aumento degli scambi interpersonali tra i due Paesi dal ripristino delle esenzioni reciproche dal visti. I due leader si sono soffermati sulla minaccia nordcoreana e sul rafforzamento della deterrenza, per il quale i rispettivi Paesi collaborano con gli Stati Uniti. Kishida ha annunciato entro la primavera dell’anno prossimo una nuova strategia per l’Indo-Pacifico. Il premier giapponese, inoltre, ha porto le sue condoglianze all’interlocutore per la recente strage di Halloween a Seul.(Git)