Nassirya: Città metropolitana Roma, ricordiamo caduti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Il sindaco metropolitano Roberto Gualtieri ha delegato il Consigliere Rocco Ferraro a rappresentare la Città metropolitana alla cerimonia per l'Anniversario della strage di Nassirya e in ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali di pace. Sono state deposte due corone al monumento dedicato ai caduti di Nassirya, alla presenza del Gonfalone Istituzionale dell'Ente metropolitano. Erano presenti rappresentanti di Roma Capitale e della Regione Lazio. (Com)