© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non si perda altro tempo: il centrodestra indichi subito il suo candidato per le prossime elezioni regionali nel Lazio. Il centrosinistra è imploso, spaccato, in evidente difficoltà. Non vengano concessi vantaggi. Serve subito un nome autorevole con cui andare a vincere, uniti, nel Lazio". Lo dichiara in una nota il vicepresidente del consiglio regionale del Lazio e consigliere Lega, Giuseppe Emanuele Cangemi. (Rer)