Migranti: Craxi (FI), servono strategia europea e responsabilità collettiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Abbiamo bisogno oggi più che mai, innanzi alle sfide di un tempo travagliato, di una buona informazione, responsabile e non mainstream come quella di Agenzia Nova" Stefania Craxi

Vicepresidente della Commissione Affari Esteri del Senato

18 ottobre 2021

- "Continuano in queste ore gli sbarchi di migranti economici sulle nostre coste, come continuano incessantemente i soccorsi di vite in mare da parte dei nostri uomini in divisa e l'accoglienza dell'Italia. Sono fatti, non parole, che nessuna polemica può e deve oscurare". Così Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia e presidente della commissione Affari esteri e difesa a palazzo Madama. "Siamo in presenza - spiega Craxi - di un fenomeno epocale, destinato a crescere nei numeri e nell'impatto, e rispetto al quale le polemiche e le retoriche segneranno il passo; un fenomeno che richiederà gioco-forza una strategia europea che tenga insieme la gestione della quotidianità e un piano di medio-lungo termine che non può non prescindere dalla stabilizzazione di alcune aree". Su queste stesse basi - conclude Craxi - nelle prossime settimane e nei prossimi mesi "mi farò promotrice di un'azione di diplomazia parlamentare, un esercizio che sia a livello bilaterale che multilaterale interessi tanto le realtà rivierasche del Mediterraneo, europee e non, quanto i principali partners comunitari, Francia compresa. Serve un'assunzione di responsabilità collettiva, un dialogo costruttivo, rispettoso di tutti e del principio di realtà". (Rin)