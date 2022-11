Ambiente: Bonelli (Avs), dati irreversibili ma strategia governo sono nuove trivelle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo nei giorni della Cop27 anche se sembra non importi a nessuno. E mentre gli scienziati ci mostrano dati ormai irreversibili, che certificano che la maggior produzione di Gas naturale mette a rischio l'obiettivo di mantenere il riscaldamento globale entro 1,5 gradi, la prospettiva della politica italiana è quella di riprendere le trivellazioni nell'Adriatico”. Così durante il Consiglio federale nazionale di Europa verde il co-portavoce e deputato dell'Alleanza verdi e sinistra Angelo Bonelli, che prosegue: “Pensare che il futuro della politica energetica del nostro Paese sia riprendere le trivellazioni vuol dire dimenticare che il caro energia dipende proprio dal costo degli idrocarburi e dalle speculazioni sul gas, non solo del nostro paese, ma in tutta Europa”. (segue) (Rin)