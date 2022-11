Ambiente: Bonelli (Avs), dati irreversibili ma strategia governo sono nuove trivelle (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’ex destra sociale, che oggi è destra di potere molto convertita, sta difendendo gli interessi di pochi, agendo da forte con i deboli e debole con i forti. Dal 30 settembre del 2021 fino al 30 giugno del 2022 - aggiunge Bonelli - si sono realizzati extraprofitti per decine di miliardi di euro. I bilanci di Eni nei primi sei mesi del 2022 hanno visto un aumento degli utili del + 670 per cento nell'ultimo trimestre del 2021 è conseguito un utile del + 3.870 per cento”. Lo stesso Bonelli si chiede quale sia “il provvedimento del governo rispetto a questa cosa? Votare contro l'emendamento al Dl Aiuti ter sulla tassa su extraprofitti presentato dal nostro gruppo parlamentare”. Lo stesso governo che “con l'introduzione del quoziente familiare penalizzerà le famiglie più povere del nostro Paese, distruggendo un provvedimento come il superbonus, che avrebbe permesso di avviare i processi di efficientamento energetico necessari per dare una risposta al cambiamento climatico, e anche per far risparmiare le famiglie italiane”, conclude Bonelli. (Rin)