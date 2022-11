Turchia: accesso ai social media limitato dopo esplosione a Istanbul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati della rete in diretta mostrano che le piattaforme di social media Twitter, Instagram, YouTube e Facebook sono state limitate in Turchia dopo l'esplosione a Istanbul. Le autorità hanno emesso un divieto di trasmissione in seguito a quello che il presidente della Repubblica, Recep Tayyip Erdogan, ha definito come un “attacco terroristico” in cui sarebbe coinvolta una donna. Il bilancio provvisorio è di almeno sei morti e 53 feriti. “Voglio assicurare alla nostra nazione che gli autori saranno puniti come meritano. Le unità pertinenti del nostro Stato continuano a lavorare per scoprire i responsabili di questo perfido attacco”, ha aggiunto Erdogan. “Al momento, le prime osservazioni sono che una donna gioca un ruolo in questa vicenda, sarebbe sbagliato se dicessimo con certezza che si tratta di terrorismo, ma i primi sviluppi, le prime informazioni che ci ha dato il governatore (di Istanbul, Ali Yerlikaya) indicano la pista del terrore”, ha detto il presidente. Secondo l’agenzia di stampa ufficiale "Anadolu", la Procura generale ha nominato cinque pubblici ministeri di seguire le indagini. (Res)