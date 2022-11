Difesa: Israele riceve altri tre F-35i “Adir” dagli Stati Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre cacciabombardieri con caratteristiche stealth F-35i “Adir” sono atterrati oggi alla base aerea di Nevatim, nel Negev, provenendo dagli Stati Uniti. Gli aerei entreranno a far parte dello squadrone "Golden Eagle" e prenderanno parte alle attività operative dell'Aeronautica militare a partire dalle prossime settimane. Con l’arrivo degli ultimi tre aerei, la flotta di F-35 in dotazione a Israele sale a quota 36 velivoli. Entro il 2024, Israele dovrebbe ricevere altri 14 cacciabombardieri di quinta generazione per portare il numero totale a 50. Il modello F-35Ii "Adir" è stato modificato unicamente per Israele, consentendo allo Stato ebraico di integrare i propri sistemi di guerra elettronica, inclusi sensori e contromisure. (Res)