Bulgaria: deputato Bsp lancia allarme su adeguamento salari e pensioni all'inflazione

- Il congelamento del bilancio in Bulgaria significherà che non potranno esserci adeguamenti degli assegni sociali e del salario minimo all'inflazione. Lo ha affermato Georgi Gyokov, deputato del Partito socialista bulgaro (Bsp), all'emittente "Nova Tv". Il governo ad interim difficilmente deciderà di aumentare la spesa, secondo l'esponente dell'opposizione, anche se i cittadini si aspettano di vedere una compensazione. "La responsabilità nei confronti della Bulgaria richiede dialogo e compromesso in alcune aree. Non permetteremo a nessuno di modificare i nostri impegni elettorali e di metterci condizioni al momento. Siamo una parte responsabile, i colloqui sul bilancio si svolgono su nostra iniziativa. Siamo pronti a fare concessioni ragionevoli, ma non a qualsiasi prezzo, perché attraverso il nostro programma elettorale abbiamo preso impegni con il popolo", ha detto l'esponente socialista. (Seb)