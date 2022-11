Ex Ilva: Marti (Lega), grave decisione su appalti, lavoro deve essere tutelato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Preoccupato per le notizie che riguardano i lavoratori delle ditte fornitrici collegate alla ex acciaieria Ilva di Taranto. La decisione unilaterale, inattesa e immotivata di sospendere gli appalti con ben 145 imprese è un pugno nello stomaco per tante famiglie che già vivono difficoltà economiche dovute al caro prezzi e alle bollette elettriche". Così il senatore della Lega, Roberto Marti, che aggiunge: "Seguo attentamente la vicenda, pronto a fare la mia parte nell'interesse dei lavoratori e delle aziende coinvolte. Il lavoro deve essere tutelato, sempre".(Rin)