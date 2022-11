Lazio 2023: Pedica (+Eu), per vincere non servono primarie ma responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per vincere "non servono le primarie ma senso di responsabilità. Chi spinge per le primarie sa di perdere tempo e di far perdere tempo a chi lavora per non consegnare anche il Lazio alla destra. Bisogna iniziare subito la campagna elettorale e non perdere altro tempo prezioso". È quanto afferma in una nota Stefano Pedica, segretario del Lazio di Più Europa. "Mettiamoci a lavorare subito sui contenuti del programma - sottolinea Pedica -. Serve senso di responsabilità da parte di tutti. Invece di continuare a parlare di primarie e ticket passiamo ai fatti e iniziamo un cammino che porti a riconfermare il centrosinistra alla guida della Regione Lazio". (Com)