Centrosinistra: Bonelli (Avs), individualismi hanno consegnato governo a Meloni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Politica, aggiunge Bonelli, confermata “dai primi atti nei confronti dei migranti e dall'aver annunciato che verranno confermati i decreti sicurezza seguendo la linea di Salvini anche in merito al sequestro delle navi della Ong”. Un atteggiamento inaccettabile e criminale dal punto di vista umano, considerato che colpisce chi salva vite umane. Si tratta di una cinica strategia politica finalizzata a parlare alla pancia del Paese, invece di prendersi la briga di governare questi processi, chiedendo ad esempio la riforma del Trattato di Dublino che confermi un principio molto semplice: chi sbarca in Italia sbarca in Europa ma la prima assistenza e l'accoglienza la deve fare il Paese che riceve i migranti. Abbiamo presentato un esposto alla commissione per i diritti dell'uomo - conclude Bonelli - per contestare all'Italia la violazione del diritto internazionale". (Rin)