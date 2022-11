Germania: ministro Economia Habeck, dobbiamo riorganizzare la politica commerciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania deve “riorganizzare” la propria politica commerciale e necessita di “altri Paesi, altri partner”, come mercati di approvvigionamento e vendita. È quanto dichiarato dal ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, Robert Habeck. A Singapore per la 17ma conferenza sull'Asia-Pacifico dell'economia tedesca, l'esponente dei Verdi ha evidenziato che la Germania non può attuare alcun disaccoppiamento dalla Cina, poiché vi sarebbero gravi conseguenze per “alcune” delle sue industrie. Allo stesso tempo, i mercati dell'Asia meridionale, in forte sviluppo, sono ora di grande interesse per l'economia tedesca. Habeck ha, infine, chiesto colloqui rapidi per un accordo di libero scambio tra l'Ue e l'India. (Geb)