Pd: Zingaretti, non mi piace l'aria che si respira nel partito, creare giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova festeggia i suoi primi 20 anni e a nome della Regione Lazio desidero rivolgere i miei auguri al suo direttore e a tutti i giornalisti, operatori e tecnici" Nicola Zingaretti

Presidente della Regione Lazio, già Segretario del Partito Democratico

20 luglio 2021

- "Non mi piace l'aria che si respira nel Pd. Non possiamo solo aspettare il congresso ma dobbiamo creare più giustizia per le persone, per le imprese, la scuola, l'università". Lo ha detto il deputato del Pd e presidente uscente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a "Mezz'ora in più" su Rai 3. Per Zingaretti il problema principale del Pd è stata "la distanza tra noi e i cittadini, perché abbiamo difeso poco gli ultimi, lontani dall'aumento drammatico delle diseguaglianze - ha aggiunto Zingaretti -. Credo che se viviamo questa situazione è perché restiamo l'unico partito non personale. I partiti personali sono una patologia della democrazia che rischiano di anteporre il destino di qualcuno a quelli del paese. Quello che chiedo adesso sono nomi e piattaforme", ha concluso.(Rer)