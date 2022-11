Vietnam-Germania: Scholz, Hanoi prenda posizione contro guerra Russia in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Vietnam deve prendere “una posizione chiara” contro la guerra che la Russia ha mosso all'Ucraina. È quanto dichiarato dal cancelliere tedesco, Olaf Scholz, durante la conferenza stampa con il primo ministro vietnamita Pham Minh Chin, che ha incontrato ad Hanoi. Il capo del governo federale ha aggiunto che “la guerra di aggressione russa” contro l'ex repubblica sovietica è “una violazione del diritto internazionale” e “un pericoloso precedente”. Per Scholz, “i piccoli Paesi non possono più essere al sicuro dal comportamento dei loro vicini più grandi e potenti”. Il riferimento è alla Cina e alle sue rivendicazioni nel Mar Cinese meridionale. Secondo il cancelliere, “anche nella regione dell'Indo-Pacifico deve essere applicata la forza del diritto, non il diritto del più forte”. Per Scholz, a seguito della guerra in Ucraina, la Germania deve diversificare con nuovi mercati di vendita, catene di approvvigionamento, fonti di materie prime e siti di produzione. In questa prospettiva, ha infine evidenziato il capo del governo federale, “la cooperazione con il Vietnam gioca un ruolo molto, molto centrale”. (Geb)