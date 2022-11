Migranti: Zingaretti, politica destra è disumana e contro Italia, rischio "Italietta"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La destra sta portando avanti una politica sui migranti "contro l'Italia, è una linea disumana. Vedo il rischio che si torni all'Italietta". Lo ha detto il deputato del Pd e presidente uscente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a "Mezz'ora in più" su Rai 3. "Credo che in questa sarabanda sull'immigrazione non c'è solo una cosa disumana, c'è un atto di distrazione, un atto identitario che nasconde un deficit di cultura politica - ha aggiunto Zingaretti -. Il populismo cavalca i problemi ma non sai risolverli. Ora la governo c'è Meloni e la prima cosa che si augura un governo è dividere le opposizioni, che invece devono dialogare e trovare punti di contatto", ha concluso Zingaretti. (Rer)