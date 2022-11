Ue: Tajani domani a Bruxelles per Consiglio Affari esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, sarà a Bruxelles domani lunedì 14 novembre per prendere parte ai lavori del Consiglio dei ministri degli Esteri dell’Unione europea. Il Consiglio, presieduto dall’Alto rappresentante per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza Josep Borrell, procederà innanzitutto a uno scambio di opinioni sull’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina, come riferisce una nota della Farnesina. Seguiranno una discussione sugli ultimi sviluppi politici e di sicurezza nei Balcani occidentali e una sessione dedicata alla regione africana dei Grandi Laghi. Alla luce dei recenti eventi e su richiesta esplicita dell’Italia, verrà affrontato un punto relativo alla cooperazione in materia di flussi migratori, con particolare riferimento alla gestione dei soccorsi operati da navi private e all’attuazione di meccanismi effettivi di solidarietà europei. Sono previsti infine alcuni incontri bilaterali del mnistro Tajani a margine della riunione del Consiglio, fra cui quelli con la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola e con la leader dell’opposizione bielorussa in esilio Svetlana Tikhanovskaya.(Com)